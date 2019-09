Homem é morto a facadas em feira em Nova Natal Vitima recebeu dois golpes, um no peito e outro nas costas. Segundo informações de testemunhas ele era marcado para morrer.

Um homem foi morto neste domingo (25) no final da manhã, vítima de duas facadas no bairro de Nova Natal, zona Norte da cidade. O crime aconteceu na feira livre do bairro.



A vítima era o fretista Cleiton Firmino de 23 anos, que foi morto às 11h15 com dois golpes de faca tipo peixeira. Um golpe foi desferido nas costas e outro na frente, na altura do peito. Segundo informações de testemunhas, Cleiton Firmino foi morto por causa de um frete que não tinha sido pago.



Uma segunda hipótese levantada era que a vítima era marcada para morrer, pois segundo informações repassadas à polícia, ele sempre se envolvia em confusões. O crime será investigado pela Delegacia de Plantão da zona Norte (9ª DP).