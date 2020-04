São Paulo escapa da derrota com um gol de Borges aos 47 minutos Equipe consegue placar de igualdade em sua primeira partida no torneio continental de 2009.

Guerreiro, Tricolor empata na estreia da Libertadores

Equipe consegue placar heróico em sua primeira partida no torneio continental de 2009







A noite desta quarta-feira(18) foi especial para o São Paulo. É que a equipe fez sua estreia na Copa Libertadores da América, competição mais visada pelos tricolores.



A partida contra o Independiente Medellín, da Colômbia, marcou além do primeiro jogo da equipe na competição também o retorno do clube à sua casa: há 27 anos o time não debutava no torneio em seu estádio. E heróico o Tricolor conseguiu empatar com os colombianos por 1 a 1.



Não demorou muito para os torcedores perceberem que a disputa era mesmo diferente, já que o que foi visto foi um jogo mais duro do que os que geralmente acontecem no Paulistão. Apesar do estilo de atuar distinto logo os são-paulinos mostraram a superioridade do grupo, impondo seu futebol.



Apostando nos chutes de fora da área e nas jogadas aéreas, principalmente, a equipe deu muito trabalho ao goleiro Bobadilla. No primeiro tempo Bosco trabalhou poucas vezes, isso devido à segurança de sua zaga, composta por três jogadores.



Quando solicitado, como no último minuto da primeira etapa, o camisa 22 não decepcionou: impediu o gol com uma linda ponte, que mandou pra fora do gol.



No segundo tempo Muricy Ramalho promoveu a entrada de Dagoberto no lugar de Hugo, deixando a equipe com três atacantes.



A mudança surtiu efeito e o Tricolor dominou ainda mais a posse de bola, chegando com mais perigo ao gol do Independiente. Dagoberto teve uma chance incrível quando ficou com o rebote da cobrança de escanteio, mas o arqueiro rival interveio.



Apesar do domínio do jogo o Tricolor sofreu um duro golpe em um contra-ataque mortal. Com rapidez, os colombianos abriram o placar com Arias, que recebeu o cruzamento e sozinho na entrada da área bateu sem chances para o goleiro Bosco.



Para não iniciar o torneio continental com derrota Muricy convocou André Lima, atuando assim com quatro atacantes



Sem desistir em nenhum momento o São Paulo foi premiado com o empate no último minuto de jogo. Dagoberto recebeu a bola na direita do campo e fez o cruzamento para o meio da área.



Bem posicionado, Borges, de bicicleta, completou para o fundo das redes, igualando o marcador e levando a torcida ao delírio, fazendo com que a equipe consiga seu primeiro ponto no torneio.



O Tricolor tem agora um bom tempo de trabalho antes de voltar a disputar um jogo pela Libertadores da América. O próximo embate do time acontecerá no dia 05 de março, quando enfrenta o América de Cali no estádio Pascual Guerrero, casa do adversário.