Homem é executado com oito tiros na zona Norte Everton Alexandre da Costa, de 20 anos, foi assassinado quando passava pela rua CCAB Sul, próximo ao local onde morava.

Um homem foi executado com oito tiros à queima-roupa na noite deste domingo (1º) no loteamento José Sarney, na zona Norte de Natal. Everton Alexandre da Costa, de 20 anos, foi assassinado quando passava pela rua CCAB Sul, próximo ao local onde morava.



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Norte, Everton passava pela rua quando dois homens em uma moto se aproximaram e começaram a atira. Everton morreu na hora e os dois criminosos fugiram sem ser identificados.



A suspeita é que o crime tenha sido motivado porque Everton Alexandre tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O crime será investigado pela equipe do 6º Distrito Policial.