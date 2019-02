Justiça Trabalhista do Rio Grande do Norte é a mais morosa do país, diz ministro

Ana Paula Oliveira Ministro João Orestes está em Natal desde terça-feira (9).

O ministro está em Natal desde a última terça-feira (9) para fazer a Correição Ordinária na Justiça do Trabalho do RN. Segundo o ministro, de cada 100 processos, em somente 19 o reclamante obtém satisfação do seu crédito.“Constatamos que no Tribunal a taxa de congestionamento de processos é de 26%, percentagem superior a média nacional, que é de 20%”, explica o ministro, ressaltando que de janeiro a outubro de 2008 cada juiz solucionou 86 processos por mês, o que também é considerado inferior em relação à média nacional, que é de 126 processos.Ele destacou, negativamente, que em 2007 o Tribunal dispunha de 9.171 processos para serem solucionados, e que apenas 6.792 foram solucionados. “Isso significa que a produtividade foi bem menor do que a exibida em Tribunais de menor porte, como no Maranhão e Mato Grosso do Sul, que solucionaram, respectivamente, 8.714 e 8.727”. Ele complementou “que o Tribunal do Estado é considerado de porte pequeno. É a sexta menor movimentação processual do país”.Sobre prazos o ministro também apontou falhas. Segundo ele, Em média, na 21ª Região, que tem jurisdição sobre todo o estado, os processos levam 12 meses e 7 dias para serem julgados. “Não significa que haja demora, mas há outras regiões em que encontramos mais rapidez”.Outros pontos negativos, como a baixa produtividade do Tribunal, um número excessivo de processos em pauta esperando por julgamento, além de um número alto de precatórios vencidos e não pagos também foram constados pelo ministro.“Até o dia 30 de novembro de 2008, constatamos que há 2.480 precatórios vencidos referentes a 73 municípios do estado. Um valor que ultrapassa R$ 63 milhões”, afirma, citando a cidade de Santa Cruz com o registro de R$ 8 milhões em dívidas.Apesar dos pontos negativos encontrados no Tribunal, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Orestes Dalazen, ressaltou a ótima produtividade dos juízes titulares e substitutos nas Varas do Trabalho no que se refere à fase de conhecimento e a aprovação de sentenças líquidas. Ou seja, fixação de valores desde a condenação.