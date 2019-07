Pro-Jovem abre matrículas com duas mil vagas em três municípios

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Pro-Jovem Urbano), executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), está com matrículas abertas a partir desta terça-feira (13) até o dia 20 de fevereiro para os municípios de São Paulo do Potengi, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.Ao todo, estão sendo oferecidas duas mil vagas para jovens 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental. As inscrições vão das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, e o aluno deve apresentar documento de identidade, comprovante de residência e de escolaridade. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de março.O mais importante do programa, para o titular da Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Fabian Saraiva, é a elevação da escolaridade para pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos. "Além disso, eles podem adquirir saberes para se inserir no mercado de trabalho e desempenhar um ofício com mais qualidade e conhecimento técnico", frisou o secretário.O curso tem duração de 18 meses e combina, de forma inovadora, a formação do ensino fundamental com iniciação profissional e práticas de cidadania, além de acesso à informática. O aluno que entregar os trabalhos mensais e tiver freqüência de 75% às aulas receberá um auxílio de R$ 100,00 por mês.Profissão - Sob coordenação da Sethas, no Pro-Jovem Urbano os alunos podem escolher a área de qualificação na qual deseja se especializar: Administração, Telemática, Terceiro Setor ou Educação, de acordo com o que cada município oferece. A meta do Governo do Estado é capacitar cinco mil pessoas no primeiro ano do programa.O Pro-Jovem Urbano foi um dos sete novos programas voltados para o treinamento profissional lançados no final de 2008 pela governadora Wilma de Faria, cuja prioridade é garantir emprego e renda para os norte-rio-grandenses, principalmente diante da conjuntura mundial de crise econômica.

Locais de matrículas:

* São Paulo do Potengi – 400 vagasEscola Estadual Dinarte Mariz - rua José Claudio, s/nº, CentroEscola Estadual Djalma Marinho- rua João Guilherme, 339, Centro* São Gonçalo do Amarante – 800 vagasEscola Estadual Dr. Otaviano - praça Senador Dinarte Mariz, 92Escola Estadual Jose Moacir - avenida João Paulo, 16Escola Estadual Professor Bierzingee – rua da Aurora, s/n, Jardim Lola* Macaíba – 800 vagasEscola Estadual Acelino Fernandes - rua Dr. Pedro Matos, 443, CentroEscola Estadual Jesse Pinto Freire (CAIC), rua Dr. Geraldo Pinheiro s/n, Campo da MangabeiraEscola Estadual Alfredo Mesquita Filho - rua Campo Santo, s/n - CentroEscola Estadual Henrique Castriciano - rua João Santiago de Oliveira, s/nEscola Estadual João Chaves - avenida Santa Izabel, s/n, Mangabeira

Documentos:

IdentidadeComprovante de residênciaComprovante de escolaridade



*Assecom