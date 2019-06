João Maia: “Governo difícil não faz sucessor” O líder do PR defende que os aliados da governadora Wilma de Faria devem se unir para fortalecer sua administração.

O deputado federal elíder do PR no Rio Grande do Norte, João Maia, já declarou ser pré-candidato ao governo do estado em 2010, mas defende que tanto ele quantos os demais que pleiteiam o cargo, como o deputado Robinson Faria e o vice-governador Iberê Ferreira, todos do mesmo grupo deveriam se preocupar primeiro em fortalecer a gestão atual.



“Governo difícil não faz sucessor”, declarou o deputado em entrevista ao Jornal do Dia veiculado em uma emissora de TV local, na tarde desta terça-feira (6).



Na opinião de Maia, é natural que “todos queiram iniciar o trabalho das suas candidaturas”, porém, o esforço não valerá nada se lá na frente o governo não estiver bem aos olhos da população.



Em 2009, João pretende colocar em prática um projeto em parceria com a iniciativa privada para que haja uma valorização da Educação no interior do estado.



“As cidades interioranas estão esvaziando e as pessoas vão se aglomerando na grande Natal, o que não é bom para o desenvolvimento do estado”, ponderou.



Por baixo



A estratégia de João Maia já está sendo colocada em prática. Diferente da maioria das lideranças políticas, “que após a eleição só procura os vitoriosos”, ele se reuniu nesta segunda-feira (5), com vários correligionários que saíram derrotados nas urnas em 2008.



“Quando você é político tem que se preparar para ganhar ou perder, mas não para desistir e, o fato de terem perdido deixa muitos com este sentimento que eu quero evitar que sintam. Por isso eu preferi começar minhas reuniões por eles e dizer que eu estou aqui para incentivar”.



Ao final da entrevista, João reafirmou o seu desejo de governar o estado, mas revelou acreditar em destino: “eu me sinto preparado para governar o Rio Grande do Norte, mas é preciso que o povo também ache isso, então tem que ser um destinado a isso”.