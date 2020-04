Márcia Maia admite abalo na relação de Robinson e Wilma

Elpídio Júnior Márcia diz que emenda de Mineiro não teve justificativa.

Mesmo sendo bastante comedida nas palavras, a deputada Márcia Maia não procurou esconder o que esteve claro na leitura da mensagem anual da governadora ao Legislativo, ocorrida na segunda-feira (16), quando o presidente da Assembléia e Wilma de Faria trocaram farpas publicamente e não fizeram questão de negar o mal-estar depois da missa em Ação de Graças ao aniversário da governadora.Na celebração, inclusive, o discurso de Wilma, apesar de não citar o nome de Robinson, definiu a atitude do parlamentar como truculenta.Para a deputada Márcia Maia, no entanto, o ocorrido não vai implicar em maiores conseqüências políticas entre os dois aliados, tampouco entre o poder Executivo e Legislativo. A vice-presidente da AL crê que uma conversa servirá para superar o mal-estar.“Pode ter abalado momentaneamente, mas através do diálogo, que sempre permeou a relação entre os dois, os problemas podem ser resolvidos”, acredita a deputada.Na opinião da deputada, a governadora Wilma de Faria não criticou os deputados, mas fez apenas um apelo aos parlamentares para que aprovassem a alteração. No entanto, a deputada também acredita que legisladores e membros do Governo falharam na discussão do Orçamento Geral do Estado.“Não houve desrespeito por parte da governadora, e qualquer consideração do deputado Robinson deveria ter sido feita na sessão ordinária de hoje (terça-feira,17). Mas temos que admitir que faltou, por parte da Assembléia, um momento específico para que o orçamento fosse discutido, como também faltou articulação do Governo para discutir as emendas”, ponderou.Com relação ao projeto que será enviado pelo Executivo aos deputados, onde o limite de remanejamento poderá passar para 20% (com o aumento de 15% no percentual atual), Márcia acredita que os deputados poderão, sim, aprovar a proposta, ao contrário do que disse o deputado Raimundo Fernandes (PMN). A parlamentar argumenta que a votação foi realizada em bloco e, por isso, não houve uma maior discussão sobre algumas emendas.“Se o Governo apresentar justificativas técnicas que comprovem a necessidade da aprovação do projeto, com certeza aprovaremos a matéria. A diminuição de 25% para 5% não teve uma justificativa e, com a crise financeira internacional, poderemos ter um ano atípico. O estado não é uma ilha isolada do mundo”, justifica Márcia Maia.