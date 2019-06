IPVA de veículos que usam GNV podem ser reduzidos em 50% Um estudo da SET aponta a viabilidade do desconto. A Potigás agora espera marcar uma reunião com a governadora para que esse incentivo possa ser implantado.

A diretoria da Companhia de Gás do Rio Grande do Norte (Potigás) recebeu da Secretaria Estadual de Tributação (SET) estudo que revela a viabilidade de um desconto de 50% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os motoristas que optarem pelo gás natural veicular (GNV). A Potigás agora espera marcar uma reunião com a governadora do Estado, Wilma de Faria, neste iníciod e mês, para que esse incentivo possa ser implantado e se transforme em realidade para os motoristas que optarem pela econômica escolha do GNV.



O estudo que confirma a viabilidade do incentivo foi feito pelos técnicos da SET, atendendo a um pedido feito pela própria Potigás. Mesmo já tendo demonstrado interesse em incentivar a comercialização do gás natural veicular, apenas quando retornar de viagem é que a governadora Wilma de Faria, que se encontra no Estados Unidos, poderá se reunir com o presidente da Potigás, Nelson Freire, para receber e avaliar o pedido de desconto no IPVA.



Outra notícia que pode ajudar na comercialização do GNV no Estado é a confirmação pelo presidente da Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Natural (Abegás), Armando Martins Laudorio, de que a Associação vai buscar junto ao Ministério de Minas e Energia e a Petrobrás a possibilidade de diminuição do valor do gás natural distribuído aos estados. Essa diminuição é um interesse geral das empresas, que encontram dificuldades na comercialização durante este momento de consecutivos aumentos no valor do combustível.



