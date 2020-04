Torcida do Sport acredita que o clube vai brilhar na Libertadores Mesmo em "Grupo da Morte", Leão confia em classificação para próxima fase.

O Sport estreia na Libertadores, nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, contra o Colo Colo, no Chile. A expectativa da fanática torcida rubro-negra para o desempenho do campeão da Copa do Brasil de 2008 é a melhor possível. Mas o desafio do Leão no torneio interclubes mais importante das Américas não será fácil.



No sorteio das chaves, o Sport não deu muita sorte e caiu no Grupo 1, um dos mais equilibrados do torneio. Além do Leão e do Colo Colo, completam a chave Palmeiras e a atual campeã, LDU.



Apesar de reconhecer a dificuldade que sua equipe encontrará na competição, o diretor de Futebol do Rubro-negro, Álvaro Figueira, fez questão de demonstrar seu otimismo em entrevista exclusiva ao site Justicadesportiva.com.br.



“É com certeza o grupo mais difícil sim, mas estamos muito confiantes na nossa classificação e na do Palmeiras também. Queremos que o Brasil seja muito bem representado na próxima fase da Libertadores”, afirmou o dirigente.



Se a confiança do Sport tivesse um nome, este seria Ilha do Retiro. Segundo Álvaro Figueira, a pressão da torcida rubro-negra em seus domínios classifica o clube como um dos favoritos para a conquista inédita do título da Libertadores.



“Não tenho a menor dúvida disso. A nossa torcida vai nos apoiar como sempre e a Ilha do Retiro vai ser o caldeirão que vai fazer a diferença para que o Sport se destaque na competição. Estamos muito otimistas”, concluiu.