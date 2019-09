Tião Viana telefona para senadores em busca de apoio

Agência Brasil Tião Viana (PT) aguarda fim da reunião do PSDB para se pronunciar.

O petista deve se pronunciar logo depois do resultado da reunião do PSDB, que se reúne hoje na Casa, para definir quem apoiará na disputa: ele ou o peemedebista José Sarney.O PMDB também se reuniu hoje (28) na residência do atual presidente do senado, Garibaldi Filho para oficializar o nome do político maranhense.*Fonte: site do Senado Federal