Micarla inicia maratona de reuniões com secretários

Após a reunião inicial, a prefeita eleita estará reunida individualmente com os secretários, continuando as reuniões durante a terça-feira (30). Micarla debaterá com todos os membros do primeiro escalão de sua administração, com cada encontro durante entre 30 minutos e uma hora, aproximadamente.Ainda nas reuniões, a prefeita informará os auxiliares sobre a proposta de reforma administrativa que irá encaminhar à Câmara Municipal, onde novas pastas serão criadas e algumas extintas, desmembradas ou acumuladas por outras secretarias.As reuniões da prefeita eleita ocorrem no Novotel Ladeira do Sol.