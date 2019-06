São Gonçalo anuncia desistência do Campeonato Estadual Devido a problemas financeiros, o Touro fica de fora da competição em 2009.

Menos um clube no Estadual. Depois de uma quase desistência do Coríntians de Caicó em participar do Campeonato Estadual devido a problemas financeiros, o São Gonçalo também foi atingido pelo mesmo problema. O clube anunciou nesta segunda-feira (5) a desistência do Estadual de 2009.



O vice-presidente do clube, Jessé Tavares, explicou que a decisão em abandonar a competição surgiu ainda na sexta-feira (2), mas somente nesta segunda-feira foi semi-oficializada. A confirmação acontece na quinta-feira (7), dia que a Federação Norte-rio-grandense de Futebol retoma as atividades pós-recesso.



Jessé comentou houve um desencontro entre o presidente Edilson Cavalcanti e ele. “Eu pensei que o documento oficializando a nossa desistência já havia sido encaminhado. Vou tentar com o presidente para ver se ainda hoje podemos fazê-lo”, explicou.



Com relação ao apoio da Prefeitura de São Gonçalo, o vice-presidente do clube afirmou que não houve problemas com o novo prefeito, Jaime Calado. “Ele disse que não tinha como dar apoio ao clube sem saber a real situação financeira do município. Ele está chegando agora e precisa fazer o levantamento”, disse. O campeonato Estadual tem início marcado para o próximo dia 21.