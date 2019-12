Tempo real - ASSU x América

FIM DE JOGO



42 minutos - Dentro da grande área, a zaga americana afasta a jogada pelo alto.



40 minutos - América pressiona o ASSU buscando o gol do desempate.



39 minutos - Jogo continua quente em Assu. Tiago bate com força em direção ao gol Rodolfo e a bola sai pela linha de fundo.



28 minutos - O técnico Marcelo Vilar faz duas alterações. Rinaldo e Cacá entram para a partida.



27 minutos - GOOOOOOOLLLLLLLL DO ASSSSUUUUUU!! LEANDRO MINEIRO EMPATA A PARTIDA.



25 minutos - PÊNALTI PARA O ASSU!! DUDE LEVA CARTÃO AMARELO.



24 minutos - GGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO ASUUUUUU!!PANTERA DIMINUI PARA O CAMALEÃO DO VALE.



20 minutos - Pelo lado do ASSU, duas alterações: Carioca saiu e Xole entrou no ataque, enquanto Luciano Paráiba deu lugar a Marcelo.



12 minutos - GGGGGGGOOOLLLLLL DO AMÉRICAAAAA!! FÁBIO NEVES, COBRANDO FALTA, ENCONTROU LÚCIO QUE DESVIOU DE CABEÇA E ERASMO NÃO CONSEGUIU A DEFESA.



6 minutos - O ASSU começa a partida colocando pressão para cima do América. Ribamar, pela esquerda, se destaca pelas jogadas naquele lado.



4 minutos - Primeiro cartão da partida para Carlinhos Paulista, do América.



3 minutos - Pela esquerda, Ribamar tenta chegar ao gol do América, mas é desarmado pela zaga alvirrubra.



1 minuto - Início da partida bom para o América. No primeiro lance do jogo, Fábio Neves chega perto de ampliar o marcador para alvirrubro.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



46 minutos- Últimos instantes do primeiro tempo. Após cobrança de lateral, Berg corta e o árbitro ergue a mão. Final de primeiro tempo.



39 minutos - O ASSU tenta partir novamente para o ataque. O América recupera a posse de bola com Dude. O jogo segue sem nenhum cartão na partida.



37 minutos - Jogo parado. O bandeira pegou o ataque do ASSU em posição irregular.



25 minutos - Tiago cobra lateral para o Camaleão do Vale, e a bola lançada culmina no impedimento para o time que busca a igualdade no marcador.



23 minutos - Falta para o América. Depois da cobrança, Berg domina e tenta a jogada dentro da área. Na sobra, apenas laretal para o ASSU.



20 minutos - Mesmo atrás do placar, o ASSU continua buscando o empate



11 minutos - GGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLL DO AMÉRICAAAAAAA!! LÚCIO INVADIU A GRANDE ÁREA, TIROU O GOLEIRO E TOCOU PARA O FUNDO DO GOL.



7 minutos - Berg recebe a bola e toca com Cleisson, autor de um dos gols do América no jogo contra o Alecrim. O atacante não consegeue o domínio da bola, e a pelota passa pela última linha. Apenas tiro de meta para o ASSU.



5 minutos - Gerailton entrou na grande área, tocou com Luciano Paraíba chegando com perigo ao gol alvirrubro.



O América procura a segunda vitória seguida contra o ASSU. O jogo será realizado no Edgarzão, em Assu.