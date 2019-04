Brasil e União Européia discutem plano de parceria estratégica Documento contém propostas concretas de ação conjunta nas áreas de promoção da paz e da segurança por meio do fortalecimento do sistema multilateral.

Será realizada hoje (22) no Rio a 2ª Reunião de Cúpula Brasil-União Européia. Participam os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas Sarkozy, da França - que é também o atual presidente do Conselho da União Européia - e o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso.



Durante o encontro, no Hotel Copacabana Palace, será adotado o Plano de Ação da Parceria Estratégica. O documento - base do diálogo e da cooperação entre as duas partes - contém propostas concretas de ação conjunta nas áreas de promoção da paz e da segurança por meio do fortalecimento do sistema multilateral; promoção da parceria econômica, social e ambiental; promoção da cooperação em ciência, tecnologia e inovação; promoção da cooperação regional e da cooperação triangular em benefício de países em desenvolvimento; intercâmbio nas áreas de educação e cultura; e aproximação das sociedades civis.



Paralelamente à reunião, será realizado, às 12h – também no Copacabana Palace – o 2º Encontro Empresarial Brasil-União Européia. Participam das discussões os presidentes Lula e Sarkozy, ministros e empresários brasileiros e europeus e o presidente da Comissão Européia, Durão Barroso.



Às 16h45, no Copacabana Palace, o ministro da Educação, Fernando Haddad, reúne-se com o ministro da Educação da França, Xavier Darcous.