Concursados da Saúde serão convocados no dia 27

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), vai convocar na edição deste sábado (27) do Diário Oficial do Estado, os 1010 aprovados no último concurso público da saúde. Os convocados deverão se apresentar a partir do dia 7 de janeiro no Centro de Formação de Pessoal para o Serviço de Saúde (Cefope), que fica na avenida Alexandrino de Alencar, no bairro de Morro Branco. A Sesap está montando um mutirão para agilizar o processo de admissão dos novos servidores, que inclui exames médicos e análise dos documentos.Nessa terça-feira (23), o presidente da Comissão do Concurso, Carlos Dantas, entregou relatório do processo seletivo aos secretários estaduais de Administração, Paulo César Medeiros, e de Saúde, George Antunes. Uma cópia do relatório foi destinada ao Ministério Público, que integrou a Comissão através da promotora Melissa do Egito.A homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (24). Confira a lista dos aprovados no site da SEARH ( www.searh.rn.gov.br ).Fonte: Assecom.