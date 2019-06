Equador paga BNDES e governo brasileiro manda embaixador de volta ao país Impasse começou em novembro, após presidente equatoriano questionar empréstimo para construção de hidrelétrica que foi interditada.

O governo brasileiro anunciou ontem (10) à noite que o Equador pagou ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) as parcelas vencidas em dezembro do financiamento para a construção da Hidrelétrica de San Francisco.



Em nota, o Itamaraty informa que a quantia foi paga na quinta-feira passada (8).

De acordo com o documento, “o embaixador do Brasil em Quito, Antonino Marques Porto, chamado pelo Ministro Celso Amorim para consultas, em 21 de novembro de 2008, deverá retornar ao Equador no início da próxima semana”.





O impasse entre os países foi causado após denúncias envolvendo a construção de uma hidrelétrica pela empreiteira brasileira Odebrecht. A usina precisou ser fechada por falhas estruturais.



O Equador anunciou em junho que recorreria à Câmara de Comércio Internacional (CCI) para não pagar o empréstimo de US$ 242,9 milhões contraído junto ao BNDES para financiar a obra. O país questionou a legalidade da dívida.

O governo responsabilizou a Odebrecht pelo prejuízo e o presidente Rafael Correa expulsou a empresa do país.



O Itamaraty, em represália, retirou o embaixador brasileiro do país em novembro. Na ocasião, a então chanceler do Equador, María Isabel Salvador, criticou a decisão brasileira em resposta à medida equatoriana.



* Com informações do UOL