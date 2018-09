Micarla vai a Curitiba buscar exemplos para trânsito em Natal

Vlademir Alexandre Micarla: curso intensivo com tucanos.

Após visitas às administrações estaduais de Minas Gerais e São Paulo, Micarla continua buscando exemplo em uma administração tucana. Sendo uma das cidades exemplo na área de trânsito, Curitiba será o palco de reunião entre a prefeita eleita de Natal e técnicos de empresas que prestam os serviços à Prefeitura de Curitiba.

Segue abaixo a agenda de Micarla de Sousa em Curitiba:

Quinta-feira (13)

16h – Reunião com integrantes do PV

Sexta-feira (14)

09h – Reunião na URBS (Urbanização de Curitiba S.A.) – responsável por Transporte e Trânsito11h – Inauguração com prefeito Beto Richa dos novos veículos da Linha Turismo. Local: Jardim Botânico (Rua Ostoja Roguski – Primeira Perimetral dos Bairros). Cerimônia de inauguração e passeio (duração cerca de 01h30).12h30 – Almoço14h30 –Visita técnica. Equipamentos e soluções sugeridas (serão definidas as prioridades de acordo com o seu interesse): Ruas da Cidadania/Terminais de Transporte/Armazéns da Família, Parque Tanguá, Linhão do Emprego, Linha Verde (novo eixo de transporte de Curitiba)18h00 – Reunião na URBTEC com equipe técnica para discussão de problemas/soluções/prioridades para o Município de Natal. Participantes URBTEC: Cassio Taniguchi, Gustavo Taniguchi, Arq. Reginaldo Reinert, Arq. Taco Roorda, Arq. Fabricio Miyagima, Eng. Vicente Berardi.