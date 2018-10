TCU multa ex-presidente do TRT-RN por nepotismo

O Tribunal de Contas da União (TCU) multou Maria de Lourdes Alves Leite, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), em R$ 10 mil, pela prática de nepotismo.Ela nomeou Raphael Melo da Costa e José Maurício de Souza Filho, para cargos em comissão no TRT-RN. Os dois são parentes de dirigentes de outros órgãos, inclusive da governadora Wilma Maria de Faria.Em troca, houve a nomeação do filho e do irmão da ex-presidente em cargos em comissão no Tribunal de Contas do Estado do RN e na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano de Natal.O TCU determinou ao TRT-RN que anule os atos de nomeação referentes a Costa e Filho. A ex-presidente terá 15 dias para comprovar o pagamento da multa aos cofres do Tesouro Nacional.A cobrança judicial foi autorizada, mas cabe recurso da decisão. Cópia da documentação foi enviada ao Ministério Público do RN para as medidas cabíveis. O ministro Marcos Bemquerer foi o relator do processo.

* Fonte: TCU.