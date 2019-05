Vereador foi ver de perto o estado do gramado do Machadão Gerente de futebol tenta agendar amistosos e fez vista para ver de perto as condições do gramado após os shows

Cumprindo à risca sua função de gerente de futebol do América, o professor Francisco Bezerra Filho, conhecido no futebol potiguar e nordestino como Vereador, fez uma visita ao estádio Machadão para ver de perto as condições do gramado - a praça de esportes foi palco de uma série de quatro show no final do ano.



E como já havia acontecido ano passado, existia uma preocupação muito grande quanto aos danos causados ao gramado, o que pode acarretar problemas para a realização das primeiras partidas do Campeonato Estadual. "Fiquei preocupado com o que vi, havia muita sujeira, pontos claros, alguns buracos e muitos pregos soltos no meio do campo", disse Vereador.



O gerente disse ainda que conversou com alguns funcionários da Sel, e todos eles garantiram que até a estréia do clube rubro no Estadual tudo estaria pronto até a abertura. "É claro que o gramado não está nas melhores condições, mas acho que dar tempo de ser realizado um trabalho de recuperação. O que me preocupa é que, antes de jogos oficiais, precisamos fazer alguns coletivos para que jogadores que ainda não conhecem o estádio possam fazer um reconhecimento", explicou.



Vereador falou ainda à reportagem do Nominuto.com sobre as perspectivas para 2009 e sua nova função no clube. "Fiquei muito feliz com o convite, acho que a experiência acumulada ao longo dos anos me dá uma tranqüilidade para que possa realizar um bom trabalho no América. O que a torcida pode ter certeza é de muita dedicação e seriedade, vamos cobrar de nossos valores o que a torcida espera de todos nós, acho inclusive que não existe outro caminho a ser seguido", encerrou.