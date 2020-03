Carlos Eduardo diz que quer permanecer no PSB

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo: conversa com Wilma aumentou possibilidade de permanência no PSB.

Presente à missa em Ação de Graças ao aniversário da governadora, o prefeito disse que teve uma reunião com Wilma de Faria na última sexta-feira (13) e que o resultado foi bastante positivo, o que o fez acreditar na viabilidade de sua permanência na legenda.“A conversa foi muito boa e acredito que realmente eu possa permanecer no PSB. Tive uma conversa muito boa com Wilma. Falamos sobre administração e política, mas também não acertamos muitos detalhes”, disse o prefeito.Logo após deixar o comando da cidade, Carlos Eduardo foi sondado pelo deputado Álvaro Dias (PDT) – amigo do ex-prefeito – para ingressar no PDT, junto com o ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves. O que pesaria para a saída de Carlos Eduardo do PSB seria a insatisfação dos membros da legenda com a postura do presidente municipal do partido durante as eleições de 2008.Enquanto os vereadores de Natal defendiam a candidatura própria do deputado federal Rogério Marinho (PSB), Carlos Eduardo foi o principal articular de uma aliança do partido com o PMDB e PT em torno da candidatura de Fátima Bezerra (PT). O fato despertou a ira dos parlamentares, que defenderam a saída do prefeito da legenda por ele não participar das decisões da legenda - o próprio prefeito admitiu a distância da legenda."Realmente eu estava afastado do partido. Estava ocupado administrando Natal", disparou.Sobre 2010, o prefeito reafirmou que será candidato, mas ainda não sabe o cargo. "Ainda é muito cedo e as previsões podem ser precipitadas".