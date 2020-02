Potiguar quer vitória no seu 64º aniversário O técnico Miluir promove mudanças e ainda tem esperança de conseguir chegar à disputa do título do turno.

O treinador Miluir Macedo comandou, ontem à tarde, no estádio Nogueirão, o treino de apronto para a partida desta quarta-feira (11) contra o Real Independente.



O jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol e acontece a partir das 20:30h, no Nogueirão. O confronto marca também as festividades pela comemoração do 64º aniversário do Time Macho.



No coletivo de ontem à tarde uma das principais novidades foi a utilização do goleiro reserva, Gideão, na equipe principal e que, provavelmente, deve ser a que inicia a partida desta quarta-feira.



O treinador Miluir Macedo utilizou Gideão como goleiro principal, enquanto Paulo Renato realizou treinamento com o preparador de goleiros e jogou alguns minutos do coletivo de apronto na equipe reserva.



Gideão Lima de Castro tem 21 anos, 1,90m de altura e é natural do Espírito Santo. Já teve passagens pelo Cabo Friense/RJ, Mourense/Portugal e está emprestado ao Potiguar pelo Vera Cruz/PE.



Além do goleiro uma cara nova na equipe principal foi o jogador Fábio Gomes, que deve substituir Paulinho Assu, que cumpre suspensão automática após o acúmulo de três cartões amarelos.



No lugar do volante Ricardo Lima - afastado por problema de lesão - Miluir Macedo utilizou Flavinho.



Em relação ao jogo de hoje, ele disse que o considera muito perigoso e seu time não pode relaxar. O Potiguar soma 7 pontos, é o sexto colocado na zona de classificação e o Real soma 4 pontos na oitava posição.



O time principal do treino de ontem e que deve começar jogando foi formado por: Gideão, Hugo, Paulão, Rumennig e Bigu. Flavinho, Max, Fábio Gomes e Vaninho. Helinho e Marcelo Dias. Porém, o treinador Miluir Macedo não confirmou que essa equipe será a que inicia a partida contra o Real Independente.



No Real Independente a crise volta a se instalar. A equipe luta contra a ameça de rebaixamento e será comandado hoje pelo auxiliar Poposa, já que Silva de Ouro entregou o cargo. O time está 8º posição, com quatro pontos, saldo negativo de 3.