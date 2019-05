Réveillon: 250 PM’s vão fazer a segurança na virada em Natal Homens serão distribuídos nas orlas das praias de Ponta negra, do Meio e da Redinha, onde haverá queima de fogos. Sem shows, efetivo foi reduzido este ano.

Um total de 250 policiais militares vai trabalhar durante a virada do ano em Natal. O efetivo nesse réveillon é menor que o empregado na virada 2007/2008 porque a Prefeitura não vai promover shows artísticos em nenhum ponto da cidade.



De acordo com o comandante de Policiamento da Capital (CPC), coronel Francisco Araújo, os policiais militares serão distribuídos nas praias onde haverá queima de fogos: Ponta Negra, do Meio e Redinha.



“Como esse ano não haverá shows artísticos, reduzimos o efetivo na virada porque a concentração de pessoas certamente será menor. De qualquer forma é um número suficiente para garantir a segurança do cidadão”, falou o coronel.



Ainda de acordo com o coronel Araújo, esse efetivo vai trabalhar de forma extra, não atrapalhando o policiamento normal nas outras áreas da cidade.