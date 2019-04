Moré: "Quero fazer história com a camisa do ABC" Em contato telefônico, Moré disse estar muito feliz e espera fazer uma grande temporada no Mais Querido.

Reginaldo Chagas Cavalcante (Moré), 27 anos, nasceu em Fortaleza (CE) e é mais um reforço anunciado pelo presidente alvinegro, Judas Tadeu, para a temporada 2009. O atacante, 1m83, 81 kg, chegará a Natal hoje (19), e será apresentado junto com os outros dois novos contratados, o volante Fabiano Silva e o atacante Paulinho Macaíba, a partir das 15h, na sala de imprensa, Auditório Ernani Alves da Silveira.



Em contato telefônico, Moré disse estar muito feliz e espera fazer uma grande temporada no Mais Querido. "A minha expectativa é a melhor possível. Já conheço um pouco do clube, pois joguei contra ano passado, vi a maravilhosa torcida, uma massa, e a bela estrutura. Quero fazer história com a camisa do ABC".



Conheça um pouco mais do novo atacante do Alvinegro:



Moré iniciou a carreira profissional no Ceará/CE em 2004 e permaneceu no Alvinegro cearense até o ano seguinte. Em 2005, o jogador se transferiu para o Ferroviário/CE. Já em 2006, o atacante foi jogar no Icasa/CE, onde foi o artilheiro do clube na Série C, ao marcar 11 gols em 12 partidas. Na sequência, teve passagens pelo Internacional/RS, Palmeiras B/SP e Ituano/SP.



Em 2007, Moré retornou para o Nordeste, quando defendeu o Bahia/BA, tendo um grande destaque na disputa da Série C, inclusive, nas partidas contra o ABC. Este ano, ele atuou no Vitória/BA, Brasiliense/DF e Remo/PA.



