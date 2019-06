Tribunal de Justiça do RN ganha hoje novo presidente

Divulgação Rafael Godeiro é desembargador há 11 anos.

O patuense Rafael Godeiro é desembargador há 11 anos, época em que assumiu, entre outros cargos, a vice-presidência do TJRN, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e é Ouvidor Geral de Justiça. Antes disso, ele passou por vários cargos na magistratura e foi professor do ensino médio da rede estadual.Junto com Godeiro, assume a vice-presidência a desembargadora Célia Smith e a corregedoria, o desembargador João Rebouças. A eleição dos novos gestores é feita a cada dois anos por consenso. O critério usado para a escolha do novo presidente é o rodízio entre os 15 desembargadores.