Árvore cai e interdita trânsito na Bernardo Vieira

Elpídio Júnior Árvore caiu na Bernardo Vieira interrompendo o trânsito no momento de pico.

No local, ficais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU) estão desviando o tráfego pelo rua José Gonçalves, transversal a Bernardo Viera. Os bombeiros ainda pretendem interditar o lado oposto da avenida para poder cortar a árvore com segurança.Em razão dos enfeites natalinos, a árvore está eletrificada e os bombeiros esperam o apoio da Cosern para resolver essa parte do problema. Os guardas da STTU afirmaram que os funcionários da Cosern só podiam chegar em 90 minutos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) foi procurada, mas ninguém atendeu os telefonemas.