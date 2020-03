PF prende homem que tentava burlar concurso público em Mossoró Agropecuarista participava de concurso público para agente penitenciário federal e foi detido com um celular por baixo da roupa.

Policiais Federais da Delegacia de Mossoró prenderam na manhã de domingo (16) um agropecuarista de 36 anos quando este fazia a prova objetiva do concurso público do Ministério da Justiça para o cargo de agente penitenciário federal.



A detenção ocorreu após os fiscais acionarem a PF ao receberem uma denúncia anônima dando conta de que um homem ao chegar na sala tentaria burlar a segurança entregando o celular, mas levando um outro escondido por baixo das roupas, o que efetivamente foi comprovado.



Objetivando evitar fraude, pela norma do certame, nenhum candidato poderia adentrar ao ambiente onde seria realizada a prova portando qualquer tipo de aparelho eletrônico.

Após ser autuado e, cumpridas as devidas formalidades, permanece o detido, à disposição da Justiça

.

Fonte: Assessoria de comunicação da Polícia Federal