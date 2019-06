Com gol salvador de Lucas, Fla vence a primeira na Copa São Paulo O ABC saiu na frente com um gol de pênalti, mas não conseguiu segurar o resultado.

A série de oportunidades perdidas quase foi fatal para o time do Flamengo. Porém, com um gol aos 46 do segundo tempo, o Rubro Negro venceu, de virada, o ABC-RN por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), pela Copa São Paulo de Juniores.



Enquanto Paulinho, de pênalti, abriu placar para o time do Rio Grande do Norte, aos três minutos da etapa inicial, Camacho, aos 20 da etapa final, aproveitou para empatar para os cariocas. Lucas, aos 46, decretou o triunfo carioca.



Com a vitória, a equipe rubro-negra chegou aos quatro pontos e se isolou na liderança do Grupo E. Com a derrota, o ABC caiu para a terceira posição da chave, com três. No outro jogo da chave, o Hortolândia-SP, agora com três, venceu a União Barbarense (um) por 2 a 0.



O Flamengo volta ao gramado contra o Hortolândia, neste sábado, às 16h (de Brasília). No outro jogo do grupo E , às 14h, a União Barbarense pega o ABC-RN.



Com informações do UOL Esporte