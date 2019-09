Potyguar arranca empate com Baraúnas nos acréscimos Equipe curraisnovense perdia o jogo por 2 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo. Resultado final foi 2 a 2.

Um empate emocionante marcou o jogo entre Potyguar e Baraúnas, no estádio Bezerrão, em Currais Novos. A equipe da casa chegou a estar perdendo por 2 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo quando conseguiu o empate.



Maurício Pantera marcou os dois gols do Baraúnas. Já Quirino e Elian empataram para o Potyguar em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Estadual.



Na próxima rodada, o Baraúnas vai a Caicó onde enfrenta o Real enquanto o Potyguar recebe o América na quarta-feira (28).