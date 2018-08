Vaninho ameaça não ficar no Potiguar

Ana Paula Paulo Moroni vai dirigir o Baraúnas e segue indicando reforços

O jogador disse à imprensa de Mossoró que acordo firmado após o final da Série C, referente a salários, não estaria sendo cumprido pelo clube. Ele deixou bem claro que pretente ser emprestado para outro clube, caso não tenha o problema solucionado.O meia falou ainda do pretenso interesse do ABC, que teria se manifestado através de um emissário que seria o vice-presidente Fernando Suassuna. O dirigente também teria ligado para o treinador Miluir Macêdo para saber informações sobre suas condições e comportamento.Vaninho, no entanto, garantiu sua participçaõ na reapresentação do Potiguar hoje (10) para participar dos treinamentos. Com ele, o meia-atacante Paulo Henrique, de 21 anos, oriundo do futebol cearense, indicado por Vaninho. Os dois são primos. Paulo Henrique começou a carreira no Uniclinic/CE. O Potiguar segue em busca de reforços e integrantes da direção confirmaram, sem citar nomes, em interesses por um lateral do Tigre/ES.A diretoria do Baraúnas continua à caça de reformos e deve anunciar nos próximos dias a contratação de Cláudio Ribeiro, alla que já se sagrou campeão pelo clube. Outros dois nomes são especulados, como sejam o caso de Michel, do futebol paulista, e Niel, do futebol piauiense. Michel teria sido uma indicação do atacante Márcio “Galinha” à diretoria do tricolor. Os dois jogaram juntos no América de São José do Rio Preto/SP e no Botafogo de Ribeirão Preto/SP.Niel, que defendeu o rival Potiguar em 2004, acredita-se que seja indicação do próprio técnico Paulo Moroni, que já o conhece do futebol do Piauí.É bem provável que a semana que entra é de novidade no tricolor que, além de negociar com laterais, também conversa com o zagueiro Vinícius, e dois meios-campistas.Com informações do Jornal de Fato