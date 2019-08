Duas pessoas morrem em acidente na BR-304

Fotos: Fred Carvalho Moto ficou completamente destruída após a colisão. Duas pessoas morreram.

Duas pessoas ainda não identificadas morreram em um acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (20) no Km 270 da BR 304. O acidente envolveu uma caminhonete D-20 de placas PZV-0101 e uma motocicleta Titan de placa MXP-6079 numa colisão frontal em São Pedro do Potengi, município distante 50 quilômetros de Natal.



Segundo informações do inspetor Emerson Melo, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h10 e os dois ocupantes da motocicleta - ainda não identificados - morreram no local. A violência da colisão foi tamanha que partiu a moto ao meio e os pedaços ficaram a uma certa distância um do outro.



A caminhonete que colidiu com a motocicleta transportava oito pessoas, sendo três crianças. Não houve mortos na caminhonete e os ocupantes do veículo tiveram apenas escoriações pelo corpo. O proprietário do veículo, João Batista Teixeira Júnior, estava com alguns cortes no rosto e contou que não estava dirigindo o veículo. "O susto foi muito grande. Eu vinha dormindo no banco de trás e quando acordei já foi nessa situação", disse.



Segundo a versão do motorista da caminhonete, o acidente foi causado por uma ultrapassagem indevida feita pela motocicleta. "O motorista me contou que vinha dirigindo quando essa moto surgiu de repente detrás do caminhão", completou o passageiro da caminhonete.



Após a colisão, a D-20 ainda capotou, mas os ocupantes não tiveram ferimentos de maior gravidade. O proprietário da caminhonete contou que "a barra de direção e a suspensão do veículo foram quebradas com o impacto".

Os corpos das duas vítimas fatais ainda não foram identificados.

"É complicado informar as causas em um primeiro momento. Nossa equipe está fazendo a pericia do local, mas pelas primeiras informações que tivemos houve uma tentativa de ultrapassagem da motocicleta", declarou o inspetor da PRF.



"É um trecho em curva, com declive acentuado e com faixa contínua para os dois sentidos. O condutor da motocicleta não deveria tentar essa manobra", comentou o inspetor Emerson, sobre o local do acidente.



Os corpos dos mortos ainda não foram identificados.



*Matéria atualizada às 8h07 para acréscimo de informações.