Ministério da Saúde aponta que Natal e Mossoró correm risco de surto de dengue

Divulgação O Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais R$ 128 milhões para combater à doença.

As informações foram coletadas nos municípios com maior risco para a transmissão da dengue, entre outubro e a primeira quinzena de novembro. São considerados locais de risco aqueles que têm infestação igual ou maior que 4% dos imóveis com larvas do Aedes. Quanto aos locais em alerta o parâmetro é entre 1% e 3,9%, o índice satisfatório é menor que 1%.A tendência de aumento de locais com índices satisfatórios, o Nordeste ficou em terceiro lugar. Os dados apontam que 48,2% dos locais estudados tiveram números satisfatórios acima dos 39% registrados, em 2007.Uma das aplicações do relatório é apontar a origem do foco do mosquito,no Nordeste, 95,4% desses locais estão associados ao armazenamento de água (caixas d’água, tambores, poços e tonéis). Em Mossoró, 96,7 % dos criadouros têm essa característica, assim como quase 80% dos focos de Natal.No mês de outubro, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de prevenção “Brasil unido contra a dengue” e anunciou a liberação de mais R$ 128 milhões para o Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) de estados e municípios. Em toda a estratégia de combate à dengue, o Ministério da Saúde investirá, neste ano, R$ 1,08 bilhão, um aumento de 23%, em relação a 2007.