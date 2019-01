Fátima Bezerra: Não tenho dúvidas de que a governadora estará ao lado de Lula em 2010

Maiara Cruz Fátima Bezerra: para o Governo, Carlos Eduardo, Henrique Alves ou Salomão Gurgel.

“Não tenho dúvidas de que a governadora estará ao lado de Lula em 2010”, garantiu Fátima em entrevista aoassegurando que Wilma de Faria (PSB) já é “candidatíssima” a uma vaga ao Senado."E espero também que o PMDB esteja do nosso lado", continuou. Para ela, a adesão do senador Garibaldi Alves (PMDB) à chapa com a governadora, compondo a “casadinha”, completaria a aliança que reúne condições eleitorais de defender o projeto “que combina desenvolvimento social com crescimento econômico”.“De um lado, estão os avanços sociais, de outro lado a volta do neoliberalismo”, comparou, colocando “do outro lado” o PSDB, o DEM e o PV, da prefeita eleita Micarla de Sousa.Fátima Bezerra também sugeriu quais seriam os bons nomes, de acordo com o partido, para concorrer ao Governo: o PSB teria o prefeito Carlos Eduardo, o PMDB conta com o deputado federal Henrique Alves e, para o PT, “por que não Salomão Gurgel?” Ela defende que esse acordo seja feito o quanto antes: “Não quero correr o risco de acontecer o mesmo dessa campanha”.Na disputa municipal, o fato de a aliança ter decidido por Fátima Bezerra a apenas quatro meses das eleições provocou racha no PSB e PMDB e foi apontado como um dos causadores de sua derrota em primeiro turno.“Em julho de 2009 o grupo fecharia e teríamos tempo suficiente em 2010”, imagina a deputada federal, para quem o movimento político ocorrido em junho deste ano foi “certíssimo”, mas tardio, já que não teria havido tempo de se espalhar pelas bases partidárias.

Oposição e VLT

Com relação à administração da prefeita eleita Micarla de Sousa, Fátima disse que o PT construiria uma postura de oposição, “mas com firmeza e responsabilidade”. “O PV se configura hoje dentro do bloco de forças de centro-direita, junto com o PSDB e com o DEM”, avaliou.Ela desejou que a futura prefeita faça uma “administração séria, moderna, eficiente e democrática”, e disse que era seu dever colaborar no que for melhor para a cidade.“Na condição de deputada federal, meu gabinete estará sempre de portas abertas.”A deputada federal enumerou saneamento básico e trânsito como grandes problemas da cidade e comentou sobre sua emenda, no valor de R$ 70 milhões de reais, para implantação do VLT em Natal.

Frente Parlamentar

O assunto que mais animou a deputada federal foi, sem dúvida, a Frente Parlamentar, que coordena em Brasília para a defesa do piso salarial dos professores.A Frente, que conta com a adesão de centenas de deputados federais e senadores, pretende que o Supremo Tribunal Federal ignore o pedido de Ação Direta de Inconstitucionabilidade (Adin), formulada por cinco governadores, que querem que as gratificações e benefícios pessoais sejam incorporados no piso salarial.“Assim não é piso, é teto”, avaliou. Fátima disse que conversaria com cada um dos 11 ministros do STF antes que a matéria seja votada, na próxima-segunda-feira (15).Ela comparou o piso salarial, de R$ 950, com o aumento que a Câmara Municipal quer dar ao prefeito, vice-prefeito e secretários, de cerca de 100%. “Disse na Femurn (Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte) que me recusaria a acha que os prefeitos eleitos sejam contra esse piso salarial”.Para Fátima Bezerra, além das conversas com os ministros, o movimento contra a Adin também precisa de uma ampla mobilização social.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta segunda-feira (8).