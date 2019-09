Erros de arbitragem marcam início do Carioca Vasco e Fluminense perderam na primeira rodada; Flamengo e Botafogo venceram

O Campeonato Carioca começou neste final de semana com duas zebras, as derrotas de Vasco e Fluminense. As polêmicas ficaram por conta de erros da arbitragem nos jogos do Botafogo contra o Boavista e Flamengo diante do Friburguense. Apenas no primeiro, o árbitro se redimiu.



Na abertura da competição, o Botafogo passou sufoco para vencer em Bacaxá, numa partida que terminou em polêmica. O juiz Marcelo de Souza Pinto chegou a validar um gol inexistente do Glorioso, mas voltou atrás após atender sinalização do assistente e também do quarto árbitro. O técnico Ney Franco chegou a acusar o árbitro de ter recebido informações da televisão, mas Jorge Rabello, presidente da Comissão de Arbitragem, desmentiu o treinador.



A primeira zebra da rodada aconteceu em São Januário, onde o Americano venceu o Vasco por 2 a 0. No aspecto disciplinar, jogo tranqüilo e apenas amarelos foram distribuídos para: Paulo Sérgio, Titi e Carlos Alberto, pelo lado vascaíno, e Siller, Éberson e Ernani para os alvinegros de Campos.



Nos confrontos entre pequenos, o único cartão vermelho ocorreu no clássico de Duque de Caxias. O time que leva o nome da cidade empatou, 1 a 1, com o Tigres, que teve o volante Leão expulso por ter recebido dois amarelos.



No domingo, dia 25 de janeiro, dois jogos completaram a rodada. No Maracanã, o Flamengo teve uma mãozinha da arbitragem, que anulou um gol legítimo do Friburguense e venceu por 1 a 0. Na Região dos Lagos, o Fluminense perdeu para a Cabofriense por 3 a 1, que jogou boa parte do segundo tempo com um a menos por conta da expulsão de Fábio Tenório.



Justiça Desportiva