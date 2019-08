Potiguares marcam presença no Campus Party Brasil 2009

Tim Berners-Lee Karlisson Bezerra tirou foto com Tim Berners-Lee, o pai da world wide web.

São os nerds (aficcionados por informática, também conhecidos como geeks) Karlisson Bezerra e João Carlos, o primeiro estudante de tecnologia e análise em desenvolvimento de sistemas do Cefet, e o segundo graduando em ciências da computação na UFRN.Levando apenas uma mochila com algumas roupas e, claro, seus notebooks, os dois não hesitaram em viajar mais de 3 mil quilômetros para, durante uma semana, compartilhar conhecimento com quem vive, e muitas vezes, determina, as fronteiras do mundo digital.“É bem legal participar da Campus Party porque concentra várias áreas da tecnologia, como games, fotografia, design e software livre”, explica Karlisson.Foi a criatividade e o amor por tudo o que diz respeito à programação, além da insatisfação com o curso de ciências da computação (ele saiu da UFRN para entrar no Cefet) que o fez criar o blog Nerdson não vai à escola, em 2006. O Nerdson fez tanto sucesso entre os geeks Brasil afora que virou fantoche no evento e, pelas matérias publicadas em blogs e portais de notícias, ganhou o coração das "campuseiras". Ele garante, no entanto, que o sucesso com as meninas ainda está restrito ao bonequinho.O blog, que tem uma média de 500 acessos por dia, também resultou em convite para falar sobre “O uso do blog para publicar quadrinhos” e “Quadrinhos e software livre”.Já João Carlos, que foi representar a Sun Microsystems, onde trabalha, falou sobre a sua experiência com o MySQL (ferramenta do software livre), áreas de simulação e desenvolvimento de jogos online. Ele foi convidado durante o evento para apresentar o primeiro robô programado com código livre, que fechará o Campus Party.Entre os palestrantes estão as lendas vivas Jon "Maddog" Hall, fundador do Open Source Internacional e presidente da Linux Internacional, e Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web, com quem Karlisson Bezerra tirou fotos e, mais uma vez, ganhou as páginas dos jornais.Imediatamente o seu twitter, rede social em que as pessoas escrevem o que estão fazendo, se encheu de comentários querendo saber, claro, o que Karlisson comentou com Berners-Lee. "Nada, apenas pedi pra tirar a foto. No final, ele pediu que eu mandasse a foto para ele", respondeu.Os potiguares estão acampados com mais 6 mil pessoas numa área de 38 mil m² no Centro de Imigrantes, onde assistem às palestras, curtem os shows, comem, dormem, tomam banho e, principalmente, encontram - e muitas vezes conhecem - os amigos virtuais. “Tudo no evento é diversão, até o trabalho”, comenta João Carlos.Apesar de tantas maravilhas, o que mais chamou a atenção de Karlisson, além da multidão de pessoas, foi o link de acesso à internet: 10 Gpbs que possibilita uma navegação mais veloz. Fica difícil sair da frente do computador.Acompanhe o Campus Party pela internet: