Patu: chapas que disputarão novas eleições no município estão definidas O pleito está marcado para o dia 1º de março, duas chapas concorrem à Prefeitura.

No dia 1º de março de 2009, os eleitores de Patu no interior do Rio Grande do Norte voltarão às urnas. Duas chapas concorrerão à Prefeitura do município.



A chapa da situação é puro sangue, representada pelos peemedebistas Alexandrino Suassuna Barreto Filho (Xanxan) que é o atual prefeito da cidade. Ele terá como candidata a vice, Hosana Tavares que é policial.



Pela oposição concorrerá ao pleito Evilásia Gildência (PSB) e Gorete Forte (PV), prefeita e vice respectivamente. As duas formam a coligação “Justiça e Paz” formada por cinco partidos: PSB-PV-PT-DEM e PR.





