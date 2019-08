Fred Zero Quatro: "Manguebit não se concretizou totalmente por boicote da elite recifense"

Fred Zero Quatro (cavaquinho, guitarra e voz), Fábio Malandragem (baixo), Tony Regalia – o Chefe – (bateria), Bactéria Maresia (teclados, guitarra) e Marcelo Pianinho (percussão) apresentam o “Combat Samba”, mas já incluem músicas do próximo álbum, que sequer saiu do forno.“Estamos encerrando a parte de composição. Assim que terminarem as gravações, lançaremos. Não vamos esperar masterização, prensagem, preparação de capa; vamos logo disponibilizar para download no site”, Fred promete.O cd será para comemorar os 25 anos da banda e deve ficar pronto em abril deste ano.Manguebit, punk, samba-rock, afro-beat; “não é muito simples de rotular nosso som”, confessa o vocalista. Versátil, a música do Mundo Livre vai do samba de raíz ao punk rock internacional. De um lado Jorge Ben, Paulinho da Viola, Cartola; do outro, The Clash, Johnny Rotten.Apesar do regionalismo evidente, as canções se referem geralmente a temas universais e atemporais. “O próprio nome da banda “Mundo Livre S/A” se refere à uma esfera global. É uma expressão que ironiza a Guerra Fria (época em que nasceu), mesmo assim continuam válidas apesar de ter mudado o sentido”.Mas nem só de ideologia vive a música. Outras músicas se aproximam de pequenos contos. “Algumas têm um veio de ficção, de narrativa literária. Isso é um pouco a herança da MPB", compara Fred Zero Quatro.A “parabólica enfiada na lama” foi o movimento musical surgido quando Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A decidiram misturar música pop internacional a gêneros tradicionais da música de Pernambuco (maracatu, coco, ciranda e caboclinho).O movimento teve seu primeiro manifesto, Caranguejos com Cérebro, foi escrito pelo vocalista do Mundo Livre, Fred Zero Quatro, e Renato L, publicado pela imprensa pernambucana em 1992.Para Fred, o Manguebit foi “uma utopia que se concretizou parcialmente”. “Ele veio para romper uma tradição conservadora do ambiente cultural pernambucano”, explica.O objetivo, segundo ele, não foi totalmente atingido por um boicote da elite recifense, conservadora. “Tem redes de rádio nacionais que tocam a música pernambucana muito mais que as rádios locais”, diz.“Mas o reconhecimento tem melhorado até por parte do poder público”, pondera o músico.