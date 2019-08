Posse de Barack Obama na presidência dos EUA é comentada por Ney Lopes

Fotos: Marília Rocha

Nesta terça-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, toma posse na Casa Branca. Em Natal, o ex-deputado e presidente do Parlatino Latino Americano, Ney Lopes de Souza comenta sobre a linha política do novo presidente e as expectativas sobre as relações econômicas com os países latino-americanos.

O mundo hoje vive uma expectativa com a posse de Barack Obama nos Estados Unidos. Quais as mudanças que podemos esperar desse novo governo?

- Podemos esperar dos Estados Unidos é a mesma coisas que aconteceu aqui no Brasil, uma mudança política muito grande. Os Estados Unidos estão seguindo o Brasil, com a mudança política acentuada, quando colocou um nordestino, um sindicalista na presidência da república. Obama é a prova disso. Um homem que veio da base da pirâmide inclusive, com as características quenianas e de não ser totalmente americano.Sobre a expectativa do governo Obama, eu sou otimista e desejo que ele alcance todos os objetivos. Porém têm alguns aspectos pontuais que gostaria de destacar. Obama foi um vendedor de esperança, com trabalho na época das eleições com base na emoção. Conseguiu comover todos os americanos, que estavam comovidos economicamente e com a guerra do Iraque, apostando num estado psicossocial, com comeptencia e inteligência, apostando e verbalizando o “Nós Podemos”.E como o slogan “Podemos tudo” conquistou os EUA. Mas hoje, no dia da posse, vejo o presidente como um vendedor de sensatez. Ele está fazendo um multirão de apoio a ele, atraindo a oposição, inclusive jantando no dia anterior a posse, com McCain. Ele está sendo muito inteligente na medida em que divide responsabilidades e pede paciência ao povo americano, dizendo que vai errar.

Como será a relação com os países latino-americanos?

Delma Lopes

- A tradição dos presidentes democratas é de fazer uma administração voltada para o país, eles são nacionalistas. Saem em defesa do país, “América, América, América”. Eles não têm muita preocupação com o resto do mundo, a não ser com interesses pontuais.Ele não vai priorizar a América latina, vai focalizar em dois pontos: Colômbia, por causa do combate as drogas, e em contraponto a Hugo Chávez, pela fronteira. E outro ponto, pode ser o Caribe, em Cuba. Mas não acredito que ele suspenda o embargo econômico a Cuba. Eles só iram partilhar alguma coisa, se eles estiverem em primeiro lugar.

– Mas com essa crise econômica? Seria hora de se fechar?

– Preservar valores democráticos é uma característica dos democratas. Eu não acredito numa política como uma área de livre comércio. Eles têm filosofia de não exportar empregos.Por exemplo, o etanol brasileiro: eles não vão suspender as taxas no etanol, visando a defesa deles.

As exportações do Brasil na era Obama serão prejudicadas?

- Os Estados Unidos são responsáveis pela compra de 25% das nossas exportações. Não acredito que as exportações serão reduzidas, mas não acredito na ampliação dessas exportações. Eles não vão facilitar o caminho para aumentar as exportações, mas vai depender da política do Brasil em relação a isso.O governo é nacionalista. É um Hugo Chávez na Casa Branca.

E os acordos bilaterais, expostos por Hillary Clinton?

– Os acordos confirmam o que eu digo. Hillary é secretária de Estado, e em seus discursos, eu não acredito que o Brasil tenha chance. Os Estados Unidos não irão injetar capital, por exemplo no etanol. Eles não vão abrir caminho para fazer o etanol brasileiro. Eles estão desenvolvendo uma molécula sintética para melhorar a produção do etanol, através da biotecnologia, o que pode tornar inviável a produção de etanol no Brasil. Os Estados Unidos só farão parcerias com liberação de capital e transferência de tecnologia, se for de interesse deles.