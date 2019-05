Ribamar Cavalcante recebe convite para administrar o Machadão

O novo secretário de esportes do município, João Ananias, se reuniu no último sábado para uma longa conversa com o desportista José Ribamar Cavalcante. Motivo: convite para assumir a administração do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado - Machadão.



O encontro aconteceu no sábado, no próprio estádio, depois que o secretário fez um contato telefônico com o ex-administrador Ribamar Cavalcante. Riba, como é conhecido pelos amigos o ex-craque de futebol, exerceu essa função quando o presidente da então Fenat era Carlos Nobre, entre os anos de 1986/1988.



Depois de uma longa conversa com o novo secretário, na qual o convite foi formulado, Ribamar pediu um tempo natural para pensar sobre o assunto e dar uma resposta definitiva. Ele não deu pistas sobre aceitar ou não o cargo, mas mostrou-se muito feliz e agradecido com a lembrança.



José Ribamar Cavalcante é um dos desportistas mais conceituados de nosso estado. Sua honestidade e retidão têm servido de exemplos positivos em passagens pela supervisão da seleção do Rio Grande do Norte de juniores, supervisão do América, no ABC, no Kartódromo de Natal, último cargo.



Sua fama de organização, justiça, cobrança, seriedade e muito trabalho começou a ser construída justamente pelo seu trabalho no trato da coisa pública, quando administrou o Machadão.



Além disso, Ribamar desenvolve um trabalho de apoio, desinteressado, junto com os ex-profissionais de futebol, tendo sido produtor de programas de entrevistas com ex-craques para o Diário de Natal, vários anos, extinta Rádio Poti, e hoje para a Tevê Assembléia, programa Esporte em Pauta, com os jornalistas Alan Oliveira, Edmo Sinedino, Fred Carvalho e Breno Perruci.



A notícia se aceita ou não o cargo, a imprensa só deve ficar sabendo depois que Ribamar comunicar pessoalmente sua decisão ao novo secretário.



