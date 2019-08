O que é que o cabrito tem?

Ingredientes:

Preparo

Serviço

O prato de hoje é típico da cultura nordestina, o bom e velho cabrito. A diferença está no modo de preparo adotado pelo restaurante Âncora Caipira, que prima pela sofisticação para conquistar o paladar dos clientes. Tanto que o cabrito é líder na preferência dos frequentadores do local.A receita familiar veio da cidade de Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, e já completou cinco anos. O empresário Gustavo Azevedo decidiu introduzir o prato por ser comida nordestina e de qualidade. Porém, a receita não foi logo aceita, pois os garçons achavam difícil de vender.Preconceito que mudou com o passar do tempo, tornando o prato o carro chefe do restaurante.Os acompanhamentos do pernil são feijão verde, arroz de cabrito ou arroz de leite, macaxeira frita ou cozida, batata doce, farofa d'água e vinagrete. Izabel e Gustavo Azevedo vêm tentando inovar sempre, mas sem fugir do estilo nordestino de se viver e comer."O diferencial do prato é que nós compramos a carne diretamente de granjas e fazendas onde o bode é criado solto ou ‘pé duro’, como falamos aqui", diz o proprietário do restaurante que está há três anos no Guia Quatro Rodas.O casal Gustavo e Izabel Azevedo fundou o restaurante Âncora Caipira em 1995 na praia de Cotovelo e quatro anos depois o estabelecimento foi transferido para a Rua Seridó, 745, Petrópolis, próximo ao ginásio do Colégio Atheneu. O restaurante é especializado em comida regional, a partir de receitas que são herança familiar.Izabel Azevedo explica a importância dos encontros familiares, nos quais as novidades gastronômicas sempre costumam aparecer. "O lugar onde descobrimos a maioria das receitas é nas reuniões de família. Outras vieram da época da minha avó, que costumava fazer pratos maravilhosos, coisas de nossa cultura que procuramos trazer para o restaurante", afirma.» 01 Pernil de cabrito» Sal grosso (Uma colher de sobremesa)» Alho (Alho líquido)Higienize o pernil com vinagre e água corrente.Retire toda a pele do pernil e faça alguns furos para absorver o tempero.Tempere o pernil com sal fino (1 colher de sobremesa) e vinagre (1 colher de sobremesa).: Ponha o pernil em repouso por três horas enrolado em papel laminado.Ponha o pernil enrolado em uma tigela e coloque no forno para cozinhar durante 15 minutos no forno na temperatura de 200°.: Retire o papel laminado, tempere com sal grosso e regue o pernil com o alho líquido.Leve à churrasqueira e, à medida que você for cortando o pernil, tempere com sal grosso e o alho líquido.Para acompanhamento, um pouco de maionese ou geléia de menta. E, para beber, vinho tinto.Restaurante Âncora CaipiraO cabrito serve quatro pessoas.Valor do prato: R$ 56Horário de funcionamento: De segunda a domingo das 11h30 às 17hRua Seridó, 745, Petrópolis.Telefone: (84) 3202 9364