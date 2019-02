Deputados derrubam veto a reajuste salarial de 20% a cargos comissionados do MP Os parlamentares ainda irão realizar votação ao veto a criação de 112 cargos comissionados.

A Assembléia Legislativa derrubou o veto da governadora Wilma de Faria ao projeto que concede aumento de 20% aos cargos comissionados do Ministério Público Estadual, em sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira (11). Os parlamentares ainda irão realizar votação ao veto a criação de 112 cargos comissionados.



O projeto de lei foi aprovado pelos deputados no início de novembro. O veto foi publicado no Diário Oficial do Estado de 29 de novembro. A proposta contemplava ainda a criação de 112 novos cargos em comissão, o que também foi vetado pelo Governo do Estado, sob a alegação de que não há dotação orçamentária devido à crise financeira mundial. A apreciação ao veto, no entanto, ainda não tem data para ocorrer.



Os servidores do Ministério Público se reuniram, anteriormente, com o presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria para pedir o reajuste de 20%, argumentando ser uma correção salarial já que eles não têm aumento desde 2007. Sobre a criação dos 112 cargos, eles se mostram contrários.