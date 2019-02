4ª Convenção Internacional de Tatuagem de Natal começa hoje Orquestra Boca Seca, Rastafeeling e Iggor Dantas são as atrações musicais do encontro.

Corpos coloridos e metalizados por tatuagens e body piercings serão atração neste fim de semana. A 4ª Convenção Internacional de Tatuagem de Natal começa nesta sexta-feira (12) das 12h às 22h e segue até o domingo (14) no 3º piso do estacionamento do Shopping Orla Sul.



A programação musical ficará a cargo das bandas Orquestra Boca Seca (dia 12), Rastafeeling (13) e Iggor Dantas (dia 14).



O evento reúne 70 expositores e participantes da Espanha, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, que estarão distribuídos em 36 estandes, onde vão mostrar as últimas tendências.



Além dos profissionais, estarão presentes loja de equipamentos para tatoo e feira mix com artesanato local.



Segundo o organizador, João Alberto Lemos, a confraternização de tatuadores servirá também para informar o público sobre os cuidados com doenças infecto-contagiosas (DST, hepatite) e cuidados gerais com a saúde (preservativos, doação de sangue, etc) e sobre a regulamentação da profissão.



“Foi aprovada recentemente no Congresso. A partir de fevereiro de 2009 nossa profissão será regulamentada”, comemora João Alberto.



A Convenção será acompanhada pela Vigilância Sanitária e estão previstas competições de tatuagem, em 17 categorias de estilos diferentes, onde os tatuadores estarão trabalhando ao vivo durante a competição que vai premiar os primeiros colocados com troféus.



A entrada para o evento custa R$ 7,00 e um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GAAC/RN. Para quem quiser ajudar ainda mais, a organização receberá agasalhos e brinquedos para os desabrigados da chuva de Santa Catarina.