Governo cria grupo para acompanhar convênios com Prefeitura de Natal Grupo Executivo Integrado será composto por 10 membros, sendo cinco indicados pela governadora Wilma de Faria e outro cinco pela prefeita Micarla de Sousa.

A governadora Wilma de Faria instituiu um Grupo Executivo Integrado para acompanhar as obras e as ações conveniadas, contratadas ou que sejam feitas em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Natal. O grupo é composto por 10 membros, sendo cinco indicados pela governadora e outros cinco pela prefeita Micarla de Sousa.



Em decreto publicado nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial do Estado (DOE), Wilma de Faria designa para compor o grupo: o procurador geral do Estado, Francisco Sales Matos; o secretário de Planejamento e Finanças, Francisco Wagner Gutemberg de Araújo; o secretário de Infra-Estrutura, Francisco Adalberto Pessoa de Carvalho; o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Jader Torres; e o diretor do Idema, Eugênio Marcos Soares Cunha.



Ainda no documento, a governadora solicita à Prefeitura de Natal que designe os cinco membros que irão representar o Município no Grupo.