Salada de Filé Mignon, uma boa pedida

Vlademir Alexandre

Salada de Filé Mignon

A proposta do hotel, com o festival gastronômico que ocorre mensalmente no restaurante Côte Jardin, nos horários de almoço e jantar, é inserir receitas criativas e saborosas nos cardápios apresentados.O prato custa R$ 25, e no caso deste festival foram apresentados oito tipos de saladas. De acordo com a gerente comercial do hotel, Meyre Dutra, só este ano já houve festivais de comida japonesa, caldos e cremes e de comida francesa. A salada fez bastante sucesso entre os freqüentadores do restaurante - que possui clientela formada por natalenses e turistas - devido à leveza do prato, especialmente no horário do almoço, para contrastar com o calor que tem feito na cidade."À noite também foi uma excelente pedida, pois a combinação de folhas, legumes e carnes leves, como o peixe e o frango, proporciona uma digestão mais fácil e uma boa disposição no dia seguinte", destacou a gerente do hotel.Entre as opções a Salada Tropical é preparada com peixe, aipo, maçã, passas, iogurte, mel e limão. A de salmão defumado acompanha chutney de maçã, agrião, alface crespa e americana e radiccio. Outra que ganhou a preferência foi a de tiras de frango com gergelim, alface crespa e americana, rúcula, tomate cereja, endívia e geléia de pimentão vermelho e cenoura ralada.» 1 filé mignon grelhado» Folhas de alface americana» Folhas de rúcula» 3 tomates cereja cortados ao meio» Nozes» Queijo Brie» Mel (para servir como molho)Grelhe o filé no azeite e no alho. Em seguida, coloque em um prato e arrume os ingredientes da salada: a alface americana, a rúcula, o tomate cereja e as nozes. Ao lado coloque o queijo Brie cortado em fatias não muito finas. Sirva com mel. Ideal para ser acompanhada por um suco de frutas.Restaurante Côte Jardin (Novotel Ladeira do Sol)Local: Rua Fabrício Pedroza, 915 - Petrópolis (Ladeira do Sol)Funcionamento: aberto todos os dias para almoço e jantar