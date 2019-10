América volta a tropeçar no Estadual

O América voltou a tropeçar no Campeonato Estadual. Jogando na noite desta quarta-feira (28), contra o Potyguar, no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos, o time rubro não passou de um empate sofrido de 0 a 0. Com o resultado o time rubro caiu para a quinta posição na tabela de classificação, e pode começar a enfrentar um início de crise.



Sem contar com Cleisson, o América foi uma equipe que se restringiu às jogadas do ala Berg, destaque da partida ao lado do goleiro Rodolfo. Todas as ações de ataque do time passaram pelos pés do ala, que voltou ao time depois de ficar de fora, por força de contrato, da partida contra o Potiguar de Mossoró.



É bem verdade que o América, que conta em seu elenco jogadores de melhor qualidade técnica, foi muito atrapalhado pelo tamanho reduzido do estádio coronel José Bezerra. No final da partida, em dois lances perigosos – no primeiro Rodolfo fez grande defesa, e no segundo, Quirino acertou a trave – o time correu sérios riscos de voltar para Natal com mais uma derrota.



No primeiro tempo, a partida esteve sempre muito truncada, e o América só conseguiu imprimir seu melhor ritmo de jogo em lances esporádicos, vivendo quase que exclusivamente das boas jogadas do ala Berg e do atacante Fábio Neves, este último muito isolado. Alexandre, Cacá e Carlinhos Paulista não apareceram bem na partida. Na primeira etapa o América teve uma boa seqüência de escanteios, mas provou nesta hora a falta de força de ataque. O time rubro também falhou muito no quesito chute a gol, fundamento principal para uma equipe de futebol.



No segundo tempo a coisa não mudou de figura, mas a partida, talvez devido à necessidade de vitória das duas equipes, ficou mais emocionante. O América atacava meio que de forma desencontrada e o Potyguar começava a “gostar do jogo”, promovendo contra-ataques de muito perigo, sempre capitaneado pelo bom jogador Emerson no meio-campo e levando perigo com os atacantes Quirino e Gilcley. No final, um resultado justo para as duas equipes.



Rinaldo, visivelmente sem ritmo de jogo, foi peça nula, e ficou provado em campo que a opção de jogar sem um atacante fixo na frente facilitou muito as ações da defesa do Potyguar. O time rubro volta a campo domingo no clássico diante do Alecrim (que folgou hoje na tabela), no Machadão.



Resultados da rodada de hoje



ABC 2 x 1 ASSU

Potiguar/M 4 x 0 Coríntians

Macau 0 x 1 Santa Cruz

Real Sociedade 0 x 0 Baraúnas

Potyguar/CN 0 x 0 América





Classificação do Estadual



1º -. Santa Cruz – 9 pontos – três jogos – quatro gols de saldo

2º. - Potiguar/M – 6 pontos – dois jogos – cinco gols de saldo (tem um jogo a menos)

3º -. ABC - 6 pontos – dois jogos – quatro gols de saldo

4º -. ASSU - 6 pontos – três jogos – dois gols de saldo

5º -. América - 4 pontos – três jogos – um gol de saldo

6º -. Coríntians - 3 pontos – três jogos – saldo negativo de sete gols (uma vitória)

7º -. Baraúnas - 3 pontos – três jogos – saldo zero (nenhuma vitória)

8º -. Potyguar - 2 pontos – três jogos – saldo negativo de um

9º - Real Independente - 1 ponto – três jogos – saldo negativo de três gols

10º -. Alecrim - 1 ponto – dois jogos – saldo negativo de dois gols (tem um jogo a menos)

11º - Macau – 0 ponto – dois jogos – saldo negativo de três gols