Coríntians de Caicó recebe patrocínio para o Campeonato Estadual

A menos de uma semana do início do Campeonato Estadual de Futebol, o Coríntians de Caicó recebeu uma boa notícia. O prefeito da cidade, Bibi Costa, confirmou o apoio financeiro ao clube no valor de R$ 25mil, que deve ser pago em duas parcelas. A primeira, de R$ 20 mil, é para alimentação; e a segunda, para cobrir despesas de encerramento do campeonato.De acordo com o presidente do clube, Rogério Gurgel, o pedido de apoio começou na última quinta-feira (15), quando o diretor de futebol do Coríntians, Raimundo Inácio “Lobão”, ligou para o deputado estadual Vivaldo Costa e solicitou ajuda para o campeonato. Em seguida, uma reunião envolvendo Bibi Costa e o deputado pôs fim ao impasse que durava um mês e meio.“Nós pedimos ajuda a empresários locais, prefeitos do seridó e Vivaldo Costa. Logo em seguida, ele intermediou a conversa entre nós e Bibi Costa. Estou muito grato ao deputado por ter nos ajudado”, disse Rogério Gurgel.O Coríntians de Caicó estréia no Campeonato Estadual no dia 22, contra o Real Independente e anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante Tiago Potiguar, jogador que chega a Caicó na noite desta segunda-feira (19) para acertar os detalhes finais.

Patrocínio

Em dezembro de 2008, os dirigentes do Coríntians de Caicó solicitaram ajuda ao prefeito Bibi Costa para a contratação de novos jogadores visando o campeonato potiguar de futebol.A resposta negativa levantou suspeita de que a decisão seria de caráter político e não financeiro. O prefeito da cidade é de um partido oposto do diretor de futebol, Lobão, que também é vereador na cidade.A saída encontrada pelo clube foi a ajuda de empresários locais e de torcedores, que pagaram o valor de R$ 300, divididos em três parcelas. De acordo com Rogério Gurgel, o valor foi utilizado para as novas contratações do clube na fase de pré-temporada.