O Longo Amanhecer investiga trajetória do economista Celso Furtado Filme é o cartaz desta terça (25) da mostra Vidas na Tela,do FestNatal.

Dando prosseguimento à mostra Vidas na Tela, evento integrante do Festival de Cinema e Vídeo de Natal (FestNatal), será exibido hoje (25) o documentário O Longo Amanhecer, no Moviecom do Praia Shopping.



O filme, dirigido por José Mariani, narra a trajetória do economista Celso Furtado, que teve participação ativa em diversos projetos voltados para o desenvolvimento do Brasil, como a Sudene, a partir dos anos 40.



Por meio de depoimentos de intelectuais e de imagens de época, o público poderá assistir a um panorama da história recente do Brasil.



As sessões estão programadas para as 16h50, 18h25 e 20h. O ingresso custa R$ 1.