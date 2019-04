Saúde: Levi Jales será o novo secretário

Vlademir Alexandre Novo secretário faz parte da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária do HUOL.

O novo secretário faz parte da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária do HUOL. Ele também é coordenador da residência médica de medicina de família e comunidade, além de ser o atual diretor científico da Associação Médica do Rio Grande do Norte e da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED).