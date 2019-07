Wilma de Faria não acredita em racha na base

Vlademir Alexandre Wilma de Faria não acredita em racha no seu grupo.

Até agora três integrantes de sua base: o deputado estadual, Robinson Faria (PMN), o deputado federal João Maia (PR) e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) se colocam como pré-candidatos.Em entrevista ao, na tarde desta segunda-feira (12), o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo afirmou que vai se candidatar em 2010, mas ainda não definiu a que cargo vai concorrer. “Estou de férias”, ressaltou. No entanto, o presidente estadual do PSB admitiu que fará uma “peregrinação” pelo estado e a partir daí tomará uma decisão.Caso, o ex-prefeito também queira disputar a indicação para governador do estado, aí já serão quatro na briga. Mas Wilma de Faria foi clara ao dizer que não trabalha com a possibilidade de cada partido de sua base lançar um nome e só num segundo turno buscar a união.“Estamos discutindo o melhor nome e o nome que a população vai escolher. Toda campanha é assim”, ressaltou.Durante a sabatinha Nominuto.com, no dia 10 de dezembro de 2008, Wilma de Faria declarou que espera definir o candidato do seu grupo até julho deste ano. "Quanto mais cedo melhor para trabalhar o candidato".