Presidente desafia agricultores a produzir

Vlademir Alexandre Lula elogiou o projeto do assentamento Rosário, em Ceará-Mirim.

Lula elogiou as ações desenvolvidas pelo Banco do Brasil e os demais parceiros do projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) e, após visitar os tanques de criação de tilápia, brincou com todos: “Vou levar vocês para conhecerem as que crio na granja do Torto e no Palácio do Planalto. Outro dia pesquei uma de 5 kg e levei para a Embrapa, pensando que ia entrar no Guinness.”O presidente iniciou o discurso se dizendo um “cabra feliz” por ter podido visitar na quinta-feira (12) trechos da futura ferrovia Transnordestina, entre o Ceará, Paraíba e Piauí; e também parte da obra de duplicação da BR-101. “Mas não seria mais feliz se não viesse aqui, pois tem gente que acha que a Reforma Agrária é só desapropriação, para os pobres continuarem miseráveis no campo. Agora não basta desapropriar, tem que dar crédito, garantir a produtividade, para o agricultor não ficar com o queixo no cabo da enxada sem ter o que plantar”, alertou.Ele lembrou que o trabalho desenvolvido na agrovila Canudos já tem garantido a independência financeira da população, com cada família ganhando em média R$ 750 mensais. “Queria que todos trabalhadores do país pudessem ganhar R$ 750 trabalhando na agricultura.”Lula ainda pediu à imprensa nacional que, ao invés de se limitar a mostrar tragédias, apresente para todo o Brasil exemplos como o do trabalho realizado em Ceará-Mirim. “Aqui não se planta apenas uma coisa, é diversificado. E mercado tem, porque virou chique a madame da Europa usar bolsa de couro de tilápia”, enfatizou, complementando: “Isso mostra que há possibilidade de uma nova lógica de ocupação do espaço brasileiro.”Em um discurso anterior, o secretário Nacional de Pesca, Altemir Gregorim, anunciou a aprovação de um projeto da agrovila Canudos, no qual a comunidade deve ganhar um curtume para beneficiar o couro das tilápias. Já a governadora Wilma de Faria elogiou o compromisso do presidente com as obras da BR-101, do aeroporto de São Gonçalo e de saneamento básico por todo o Estado. O presidente do Banco do Brasil, Antônio Lima Neto, reforçou o fato de o DRS beneficiar, em todo o País, 1,2 milhão de famílias.A representante da comunidade, Livânia Frizon, defendeu a atuação dos governos federal. Já o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, deus os parabéns ao presidente pela proposta enviada ao Congresso de regulamentar a transição dos governos no Brasil. “Aqui, quando assumimos, achamos a chave da prefeitura, mas até hoje não encontramos a frota.”Estiveram presentes à solenidade, ainda, o senador Garibaldi Filho e os deputados federais Fátima Bezerra, Henrique Alves, João Maia e Sandra Rosado, além do presidente do Incra, Holf Hackbart.