Novo Portal da Saúde já está no ar

O site do Ministério da Saúde foi totalmente repaginado. Para facilitar a navegação, o Portal Saúde passou por mudanças na estrutura das informações e no layout (desenho da página). O site está agora dividido de acordo com os interesses do usuários: cidadãos, gestores e profissionais da área. As mudanças entraram no ar hoje (2).Para atender todas as demandas, o novo portal foi desenvolvido durante um ano e quatro meses pela área de Comunicação do Ministério da Saúde. O site recebe, em média, 600 mil visitas mensais e está adaptado para que deficientes visuais também possam navegar.Com foco no cidadão, o Portal da Saúde disponibiliza informações de forma didática sobre programas e ações do ministério, orientações sobre prevenção de doenças e cuidados básicos de promoção da saúde. Há também uma seção específica de políticas públicas desenvolvidas pelo ministério para os seus diversos públicos.Para profissionais de saúde e gestores, o conteúdo tem linguagem técnica. A Biblioteca Virtual em Saúde disponibiliza pesquisas, estudos e dados técnicos sobre diversos temas. Além disso, os usuários dessa interface do portal têm acesso a informações sobre cursos para formação profissional e preços de medicamentos.Os gestores e secretários de Saúde dispõem da seção Gestão da Saúde Pública, que apresenta os programas de saúde promovidos pelo ministério e explica como os municípios podem ser cadastrados para participar.O portal também tem seções específicas sobre o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS). Em ambas, as informações são explicativas e têm caráter histórico e institucional. Para manter a atualização constante do portal, além de notícias, conteudistas de cada área do ministério farão as atualizações.